Татьяна Проводина

На трассе М5 Урал столкнулись два грузовика и ВАЗ

На трассе М5 Урал произошло ДТП с участием двух грузовиков и ВАЗа.

Дорожная авария случилась 21 июля около 9:15 на 195-ом километре М5 Урал. Предварительные данные сообщили в пресс-службе ГИБДД Рязанской области.

46-летний водитель Volvo с полуприцепом наехал на стоявший впереди в попутном направлении ВАЗ-2107, за рулём которого находился 44-летний житель Рязани.

От удара «семёрка» врезалась в полуприцеп стоявшего впереди грузовика Scania.

Водитель ВАЗа получил травмы, ему оказали медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7