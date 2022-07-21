На трассе М5 Урал столкнулись два грузовика и ВАЗ

На трассе М5 Урал произошло ДТП с участием двух грузовиков и ВАЗа.
Дорожная авария случилась 21 июля около 9:15 на 195-ом километре М5 Урал. Предварительные данные сообщили в пресс-службе ГИБДД Рязанской области.
46-летний водитель Volvo с полуприцепом наехал на стоявший впереди в попутном направлении ВАЗ-2107, за рулём которого находился 44-летний житель Рязани.
От удара «семёрка» врезалась в полуприцеп стоявшего впереди грузовика Scania.
Водитель ВАЗа получил травмы, ему оказали медпомощь.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.