25 июля в 23:00 на ТНТ выйдет премьерный выпуск второго сезона комедийного скетчкома «Галустян+» (16+). Михаил Галустян снова примерит яркие образы и покажет абсурд современной жизни с иронией и юмором.

Зрителей ждёт новая порция абсурдного юмора и сатиры от Михаила Галустяна и его звёздных коллег. Скетчком «Галустян+», премьера второго сезона которого состоится 25 июля в 23:00 на ТНТ, продолжает высмеивать повседневные и глобальные реалии — от семейных переписок в мессенджерах до цифровых технологий, бюрократии и международных миссий.

Каждый выпуск — это сборник миниатюр, где Галустян и приглашённые звёзды играют кого угодно: чиновников, лётчиков, учителей, исторических персонажей и самих себя. Лёгкая подача и актуальные темы делают шоу понятным и близким широкой аудитории.

В новом сезоне Михаилу Галустяну компанию составили Дмитрий Журавлёв, Светлана Пермякова, Екатерина Моргунова, Михаил Кокляев, Георгий Черданцев, Дмитрий Шнякин и другие медийные личности.

«Во втором сезоне мы пошли ещё дальше — по жанрам и по градусу юмора. У нас появились не только бытовые, но и фантастические и псевдоисторические сюжеты. Главное — всё это про нас с вами, просто через увеличительное стекло юмора», — рассказал Михаил Галустян.

Проект выпускается студией Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Фото: ТНТ