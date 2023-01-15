На территории Комсомольского парка в Рязани не выявили вырубки деревьев

12 января в Рязани прошло заседание рабочей группы по строительству возле Комсомольского парка. На встрече присутствовали жители дома 9в по ул. Новаторов, представители управляющей компании, структурных подразделений городской мэрии, депутаты и общественность.

Фактов возможной вырубки деревьев на территории парка по итогам осмотра не обнаружено, – отметил руководитель «Дышим чистым» Александр Суфранович. Таким образом, по словам Александра Суфрановича, зелёным насаждениям в парке ущерб не наносится.

Специалисты ответили на вопросы по озеленению общественного пространства. Отмечалось, что парк защищён документами, предполагающими полный мораторий на застройку и сруб деревьев. При этом за периметром парка в площадку строительства попали 9 берез и клёнов. За их спил застройщик выплатил компенсационные средства 500 тысяч рублей в бюджет Рязани. Компенсационные выплаты, как отметил руководитель организации, нужно направить на озеленение города.

Александр Суфранович: «Такая оценка насаждений говорит о большом значении деревьев для города. Также рассматриваю этот случай как пример выстраивания экологического стандарта между застройщиком и администрацией»

Жители дома 9в сообщили о двух снесённых рябинах без разрешения на снос. Руководитель рабочей группы Олег Федин поручил проверить этот факт с выездом на место. При обследовании территории специалисты отдела природопользования и экологии управления благоустройства нашли два спиленных дерева. Рябины спилила рабочая бригада ДБГ в ходе осенней санитарной прочистки. Деревья были сильно повреждены – грибковые заболевания, дупла, потрескавшаяся кора и отслоения, изломы после самопроизвольного обрушения. Внутренние слои створа разрушались в результате гнилостного поражения.

Также на рабочей группе было заявлено о планах по озеленению территории кустарниками, деревьями и цветами.