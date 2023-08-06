Воскресенье, 6 августа, 2023
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На Театральной площади в Рязани мужчина уснул в кустах

7info
Фото: vk.com/rznnews62

Спящего в кустах мужчину сфотографировали на Театральной площади в Рязани. Снимок опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

— Рязань. Площадь Театральная. Человек устал, не мешайте, — написал автор поста.

Рядом с мужчиной находится пустая пивная бутылка.

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