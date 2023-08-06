На Театральной площади в Рязани мужчина уснул в кустах

В Кировском районе Волгограда загорелась огромная свалка мусора по соседству с жилыми домами, пишет V1.RU. На кадрах видно, что помойка находится в окружении сухого камыша. При этом огонь от домов отделяют считаные метры. По словам жителей, улиц Никитина и Североуральской, на свалку выбрасывают все — от шин до...