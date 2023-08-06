На Театральной площади в Рязани мужчина уснул в кустах

Попавшая в аварию в Подмосковье певица Лада Дэнс получила ранение, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что в момент ДТП артистка находилась в такси.
«Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму», – говорится в публикации.
Инцидент на 52-м километре трассы М-2 «Крым» произошел вечером в субботу. Столкнулись три автомобиля, известно...
В Кировском районе Волгограда загорелась огромная свалка мусора по соседству с жилыми домами, пишет V1.RU.
На кадрах видно, что помойка находится в окружении сухого камыша. При этом огонь от домов отделяют считаные метры. По словам жителей, улиц Никитина и Североуральской, на свалку выбрасывают все — от шин до...
Жители Тульской области сообщили, что услышали звуки, похожие на взрывы, в небе над регионом.
Видеозаписью с места случившегося поделился телеграм-канал SHOT.
Громкие хлопки слышали жители Алексинского района. На кадрах видны следы от неизвестного объекта.
Информация о причинах случившегося уточняется.