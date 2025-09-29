На СВО за год погибли три брата из Бурятии

В течение одного года в зоне проведения спецоперации погибли три родных брата из Бурятии, пишет телеграм-канал « Осторожно, новости ».

По данным паблика « Хоринск онлайн » в VK, речь идет об Александре, Максиме и Андрее Борисовых. Во вторник в Хоринске простятся с первым из них.

«В 2024 году Александр заключил контракт и ушел на СВО. С января 2025 года числился пропавшим без вести, сейчас стало известно, что 20 января он умер», — пишет в публикации.

У него было три брата и две сестры. Андрей погиб на фронте в феврале. Он служил мичманом на подводной лодке и жил на Камчатке.

Третий брат, Максим, заключил контракт с Минобороны в 2022 году. В апреле он получил тяжелое ранение и умер в медучреждении. Похороны прошли 9 сентября.