На СВО попросился маньяк, который связал лосинами и 5 часов насиловал екатеринбурженку

Серийный насильник из Полевского Евгений Андреев попросил, чтобы его отправили в зону проведения спецоперации, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

«Статья у него позволяет заключить контракт, потому что жертвы совершеннолетние. Он просился, но все тщетно, его не отпускают. Пока так», – отметил собеседник издания.

Всего рецидивисту вменили три эпизода насилия и два покушения, когда жертвам удалось сбежать.

Самый жуткий эпизод произошел весной прошлого года. Мужчина предложил 22-летней девушке подвезти ее, та согласилась. Он остановился в безлюдном месте на трассе, раздел попутчицу, связал ее лосинами и насиловал пять часов. После этого Андреев отвез жертву домой.

При этом злоумышленник утверждал, что все было по согласию, и тогда суд отпустил его под домашний арест. В итоге он срезал браслет и сбежал в Пермь, где напал на трех девушек в микрорайоне Ераничи.

Силовики задержали Андреева в Перми 21 октября. Вскоре его приговорили к 14 годам колонии.