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На СВО погиб уроженец Рязани Алексей Усаров

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В ходе проведения СВО погиб уроженец Рязани Алексей Усаров. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава Вольского муниципального района Саратовской области Андрей Татаринов.

Алексей Усаров был стрелком стрелкового взвода в/ч 12128. Он погиб 28 октября, его похоронили на кладбище в посёлке Сенной, где он жил с семьёй и работал.

Алексей Эдуардович родился и закончил школу в Рязани. По окончанию срочной службы заключил контракт, участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики. На СВО ушёл добровольцем, этого работал в депо железнодорожной станции «Сенной».

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