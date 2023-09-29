На СВО погиб член уральской банды юриста-убийцы Федоровича

Во время боевых действий в зоне проведения СВО погиб участник банды юриста Василия Федоровича Егор Дровников из Каменска-Уральского, пишет URA.RU.

Мужчина ушел из жизни 13 сентября.

«Ему было 38 лет. Он служил мотострелком», — сообщили в мэрии города.

Выяснилось, что сначала он принимал участие в спецоперации в составе «Группы Вагнера», однако летом заключил контракт с Минобороны.

Дровникова приговорили почти к 22 годам в колонии строгого режима. С 2006 по 2012 годы он и его подельники совершили 14 убийств. Также они занимались грабежом, разбоем и похищением людей.