На СВО погиб актёр Константин Орлов

7 июля в ходе специальной военной операции погиб артист Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Константин Витальевич Орлов. Эта трагическая утрата стала большой потерей для театра и всего региона, говорится в сообщении на странице театра ВКонтакте.

Константин Орлов родился в Шадринске Курганской области. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Работал в Курганском областном драматическом театре и Арзамасском драматическом театре.

Его актёрский талант наиболее полно раскрылся в Тобольском драматическом театре, где он прослужил 25 лет. С 1999 года Константин Витальевич сыграл почти в 60 спектаклях, оставив значительный след в культурной жизни города.

Актёру было 53 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.