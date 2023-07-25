На Сватовском направлении нанесено поражение по штурмовым группам ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало заявление начальника пресс-центра группировки «Центр».

На Сватовском направлении огнём артиллерии и ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение по штурмовым группам 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. Уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля «Пикап», а также до 30 боевиков противника.

На Краснолиманском направлении в районе Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42, 66 и 67 механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции. В результате стрелкового боя при поддержке артиллерии и авиации группировки «Центр» потери противника составили свыше 100 боевиков, 14 военнослужащих сдались в плен, уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, автомобиль типа «Пикап».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «М-777» западного производства, три 120-миллиметровых миномета.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» нанесли огневое поражение по трём целям, из них по двум опорным пунктам и по району скопления живой силы противника.