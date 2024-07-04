«На стройке интересно». Молодые специалисты делятся впечатлениями о «Зелёном саде»

Около месяца несколько молодых людей работают на строительстве ЖК «Еврокласс-4» в бригаде каменщиков. В компании они остались после прохождения практики.

Арсений Варламов и Иван Петунин окончили 2 курс строительного колледжа. Они учатся на каменщиков-сварщиков.

— На стройке интересно, и зарплата достойная, — говорит Арсений. — У меня дядя каменщик, поэтому я заранее знал, что это за профессия, и что она мне подойдёт.

— В компании нас хорошо встретили, — добавляет Иван. — Бригадир много чему научил. Работа нравится, но, когда начнётся учебный год, придётся прерваться до следующего лета.

Ещё один студент и новоиспечённый сотрудник «Зелёного сада», Павел Аракелов, окончил третий курс технологического колледжа. Он учится по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

— В «Зелёном саде» я точно останусь на следующий учебный год, — делится планами молодой человек. — Совмещать работу с учёбой в нашем колледже принято. После колледжа буду поступать в рязанский политех на инженера-строителя. Думаю, с этой профессией свяжу свою дальнейшую жизнь.

В «Зелёном саде» всех троих ребят ждут на постоянную работу!

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