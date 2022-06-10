На строительство школы в Кальном дополнительно выделили 9,5 миллионов

Регион получит дополнительные средства на строительство школы в Кальном. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

С просьбой о выделении дополнительного финансирования обратился глава региона Павел Малков. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований 9 июня одобрила эту инициативу.

Размер финансирования – почти 9,5 млн руб. Общая сумма субсидий в 2022 году, с учётом ранее направленных средств, составит около 358 млн руб. Источником финансирования являются федеральный бюджет и резервный фонд правительства РФ.

По словам Павла Малкова, строительство школ в Рязанской области – один из приоритетов работы.

– Объект – важнейший. Кальное – это быстро растущий микрорайон, там давно нужна школа. В настоящее время в связи с удорожанием строительных материалов стоимость проекта возросла, – заявил руководитель региона.

Решение о выделении дополнительных средств на строительство школы на 1000 мест прокомментировал Андрей Макаров.