На строительство Южного обхода в Рязани выделят дополнительные средства из федерального бюджета

Дополнительные средства из федерального бюджета получит Рязанская область на строительство Южного обхода в Рязани. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания РФ.
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Как сообщил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках проекта по развитию федеральной магистральной сети. Южный обход является частью федеральной трассы М-5.
Решение о выделении дополнительных средств на строительство Южного обхода прокомментировал губернатор Николай Любимов. По его словам, для региона такое решение комиссии имеет большое значение.