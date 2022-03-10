На строительство Южного обхода в Рязани выделят дополнительные средства из федерального бюджета

Дополнительные средства из федерального бюджета получит Рязанская область на строительство Южного обхода в Рязани. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания РФ.

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Как сообщил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках проекта по развитию федеральной магистральной сети. Южный обход является частью федеральной трассы М-5.

— В 2022 и 2023 годах на строительство предполагается выделить 50 млн руб. В 2024 году – 100 млн руб. Выделение этих средств утверждено Правительством Российской Федерации на заседании, которое прошло 9 марта текущего года, — проинформировал Макаров.

Решение о выделении дополнительных средств на строительство Южного обхода прокомментировал губернатор Николай Любимов. По его словам, для региона такое решение комиссии имеет большое значение.