На строительство детсада в районе «Метропарка» выделят более 20 млн рублей

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы рассмотрели проект бюджета города Рязани на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов в части профильных вопросов комитета. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как сообщила руководитель финансово-казначейского управления администрации города Светлана Финогенова, в рамках реализации муниципальной программы «Жилище» в 2024 году запланирована разработка градостроительной и проектной документации на общую сумму 20,1 млн. рублей. В частности, на разработку проектной документации по строительству автомобильных дорог в 2024 году планируется направить 14,4 млн. руб. Речь идет о дорогах по улице Митин Лоск в районе Семчино, к Олимпийскому городку и до Центра занятий молодежной команды Рязанской области по сборке, программированию, пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

На софинанисирование строительства детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк» в следующем году запланировано более 20 млн. рублей, в 2025 году — более 310 млн. рублей.

Также на заседании комитета депутаты внесли свои предложения в план работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2024 год.