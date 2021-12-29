На Ставрополье врач-реаниматолог устроил стрельбу в больнице

В районной больнице Светлограда Ставропольского края пьяный врач-реаниматолог открыл огонь по своей жене-медсестре, которую подозревал в измене, сообщает КП.

Доктор пришёл в больницу в свой выходной, с собой у него был охотничий карабин «Сайга». Увидев супругу в коридоре, мужчина напал на неё. Завязалась борьба, в ходе которой он произвёл несколько выстрел, все пули угодили в стены.

После этого реаниматолог скрылся в кабинете, где его задержали силовики. Обошлось без пострадавших. Пострясённой случившемся женщине поставили капельницу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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По словам знакомых нападавшего, он был хорошим специалистом. Увлекался рыбалкой, походами, участвовал в восхождении на Эльбрус.