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Среда, 29 декабря, 2021
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На Ставрополье врач-реаниматолог устроил стрельбу в больнице

Александр Ильин

В районной больнице Светлограда Ставропольского края пьяный врач-реаниматолог открыл огонь по своей жене-медсестре, которую подозревал в измене, сообщает КП. 

Доктор пришёл в больницу в свой выходной, с собой у него был охотничий карабин «Сайга». Увидев супругу в коридоре, мужчина напал на неё. Завязалась борьба, в ходе которой он произвёл несколько выстрел, все пули угодили в стены. 

После этого реаниматолог скрылся в кабинете, где его задержали силовики. Обошлось без пострадавших. Пострясённой случившемся женщине поставили капельницу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

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По словам знакомых нападавшего, он был хорошим специалистом. Увлекался рыбалкой, походами, участвовал в восхождении на Эльбрус. 

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