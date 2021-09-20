На Ставрополье нашли брошенный в лесу цинковый гроб с телом девочки

Жительница Ставрополья рассказала историю о жуткой находке, сделанной в лесополосе Минераловодского округа неподалеку от села Левокумка, пишет Блокнот.

По словам женщины, она случайно наткнулась на деревянный ящик, обшитый цинком, который предназначается для дальней перевозки тел умерших людей.

В ящике лежала подушка и смертное покрывало, которым, видимо, было накрыто тело лежавшего в гробу человека. При этом очевидец заявила, что в гробу лежало тело 8-летней девочки.

Как рассказал РЕН ТВ собеседник в правоохранительных органах, цинковый гроб был действительно обнаружен, однако тела в нем не было.

Предположительно тело ребенка перевезли на Ставрополье из другого региона, там его похоронили, а использовавшийся для перевозки тела гроб просто выбросили в лесу. По данному факту правоохранители начали проверку.