5.6 C
Рязань
Понедельник, 20 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

На Ставрополье нашли брошенный в лесу цинковый гроб с телом девочки

Никита Брыкин
На Ставрополье нашли брошенный в лесу цинковый гроб с телом девочки

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жительница Ставрополья рассказала историю о жуткой находке, сделанной в лесополосе Минераловодского округа неподалеку от села Левокумка, пишет Блокнот.

По словам женщины, она случайно наткнулась на деревянный ящик, обшитый цинком, который предназначается для дальней перевозки тел умерших людей.

В ящике лежала подушка и смертное покрывало, которым, видимо, было накрыто тело лежавшего в гробу человека. При этом очевидец заявила, что в гробу лежало тело 8-летней девочки.

Как рассказал РЕН ТВ собеседник в правоохранительных органах, цинковый гроб был действительно обнаружен, однако тела в нем не было.

Предположительно тело ребенка перевезли на Ставрополье из другого региона, там его похоронили, а использовавшийся для перевозки тела гроб просто выбросили в лесу. По данному факту правоохранители начали проверку.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,648ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]