На Старой Рязани установили стенды с видами на город до разрушения

На Старой Рязани установили стенды, переносящие посетителей в прошлое. Об этом сообщает телеграм-канал «Чумовая гидесса. Рязань».

В Спасском районе Рязанской области на городище Старая Рязань установлены стенды с видами города до его разрушения в 1237 году. Город был основан в XI веке, во время татаро-монгольского нашествия был полностью уничтожен.

Ранее в ходе экспедиции 2025 года на Старорязанском городище археологи нашли уникальную находку — икону из черного сланца в слоях начала XIII века. Предположили, что икона изготовлена в мастерской, которые располагались под крепостной стеной.