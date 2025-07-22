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Общество

На Старой Рязани установили стенды с видами на город до разрушения

Анастасия Мериакри
Фото: Ольга Баранова

На Старой Рязани установили стенды, переносящие посетителей в прошлое. Об этом сообщает телеграм-канал «Чумовая гидесса. Рязань».

В Спасском районе Рязанской области на городище Старая Рязань установлены стенды с видами города до его разрушения в 1237 году. Город был основан в XI веке, во время татаро-монгольского нашествия был полностью уничтожен.

Ранее в ходе экспедиции 2025 года на Старорязанском городище археологи нашли уникальную находку — икону из черного сланца в слоях начала XIII века. Предположили, что икона изготовлена в мастерской, которые располагались под крепостной стеной.

На Старой Рязани установили стенды с видами на город до разрушения В Спасском районе Рязанской области на городище Старая Рязань установлены стенды с видами города до его разрушения в 1237 году. Город был основан в XI веке, во время татаро-монгольского нашествия был полностью уничтожен.
Фото: Ольга Баранова

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