На станции Рыбное завершены работы по капитальному ремонту пути

Капитальный ремонт пути завершился на станции Рыбное. Железнодорожниками выполнен полный цикл работ, который включил замену щебеночного балласта, демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, выправку пути. Всего в границах станции уложено 7,5 км бесстыкового пути, заменено пять стрелочных переводов. Все они оборудованы системами пневмообдувки для стабильного функционирования в зимний период. В ремонтных работах были задействованы 13 единиц спецтехники, в том числе самоходная машина для комплексной выправки и стабилизации пути, которая одновременно подбивает три шпалы вместо двух, что позволило сократить общее время ремонта на 10%.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству полосы отвода на станции. Помимо станции Рыбное железнодорожники завершили капитальный ремонт пути на перегоне Дивово-Рыбное, где уложили около 8 км «бархатного» бесстыкового пути.

Ежесуточно на этом направлении осуществляется пропуск более 120 пассажирских и пригородных поездов. Проведенные работы позволяют повысить скорость движения и плавность хода, что сделает поездки более комфортными для пассажиров.

— Капитальный ремонт пути в Рязанской области проводился по технологии «закрытого перегона». Преимущества этой технологии в том, что работы ведутся непрерывно. Это позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы в сжатые сроки. На время ремонта перегон закрывается, а движение поездов организовывается по одному пути в реверсивном режиме, — рассказал начальник МЖД Валерий Танаев.