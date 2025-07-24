На станции Рыбное выросла отправка тяжеловесных и длинносоставных грузовых поездов  

С января по июнь 2025 года с железнодорожной станции Рыбное Рязанской области было отправлено 273 поезда повышенной длины и 723 тяжеловесных поезда, что соответственно на 20,5% и 5,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Формирование таких составов позволяет в условиях повышенного спроса на грузоперевозки перевозить больше груза без увеличения количества поездов, увеличивает провозную и пропускную способность грузонапряженных участков железных дорог, снижает эксплуатационные издержки.

Длинносоставными считаются поезда, чья длина превышает 88 условных вагонов. К тяжеловесным поездам относятся те, чей вес превышает 6 тысяч тонн.

Сортировочная станция Рыбное – одна из крупнейших на Московской железной дороги. Станция обеспечивает обработку грузовых поездов, поступающих с Московской, Куйбышевской и Юго-Восточной железных дорог.

Ежесуточно через станцию проходит до 100 грузовых составов. Вагонооборот в сутки составляет 14 тысяч вагонов.