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На станции Ряжск-1 провели капитальный ремонт пути

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Image by ilovehz on Freepik

В рамках развития станции Ряжск-1 железнодорожники провели капитальный ремонт одного из приемо-отправочных путей.

Это позволит повысить надежность грузовых перевозок и скорость движения поездов на данном участке. Специалисты провели демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути. В процессе были задействованы укладочные краны, выправочно-подбивочная путевая машина, щебеночно-очистительный комплекс.

Станция Ряжск-1 Московской железной дороги является стыковой с Юго–Восточной магистралью. Ежесуточно через станцию курсирует 89 пар поездов, имеются 3 главных пути, 12 приемо-отправочных и 8 отправочных путей. Станция входит в число крупнейших в Рязанской области по объемам погрузки зерна.

В этом году в рамках ремонтно-путевой кампании железнодорожники завершили капитальный ремонт главного пути на двух участках в Рязанской области: Чемодановка – Ряжск протяженностью 12,7 км и Шилово – Шелухово протяженностью 14,7 км.

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