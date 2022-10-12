На создание проекта моста-дублёра через Оку уйдёт год, а точные сроки его строительства пока неизвестны. Об этом в ходе пресс-конференции 12 октября заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Работа по проектированию моста только начинается. На реализацию проекта по его строительству может уйти от 3 до 4 лет, уточнил глава региона.

Напомним, в начале сентября задачу построить мост-дублёр через Оку в Рязани поставил президент РФ Владимир Путин. Срок реализации проекта — до 2027 года. До 1 октября правительству было поручено определить источники финансирования строительства. Ответственным по этому вопросу назначен премьер-министр Мишустин

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