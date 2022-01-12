Елена Сорокина заявила о выработке антикризисных мер по уборке снега в Рязани

В среду, 12 января, в мэрии Рязани прошло совещание по вопросам уборки снега в городе. Его совместно с руководителем Госжилинспекции Геннадием Шмидтом провела глава администрации Елена Сорокина. Участие в совещании приняли представители УК, ТСЖ и других организаций, обслуживающих жильцов.
По словам Сорокиной, разговор был серьёзный и жёсткий. В итоге удалось выработать ряд мер, которые помогут повысить качество работ по уборке снега в период продолжительного снегопада.
Как отметила мэр, основная проблема связана с уборкой второстепенных улиц и дворов. В снегу буксуют не только личные автомобили рязанцев, но и спецмашины, в том числе, машины «скорой». Далеко не все организации справляются с обязанностями по уборке снега во дворах.
Она напомнила представителям организаций, что в их обязанность входит также очистка контейнерных площадок и подъездов к ним.
В свою очередь представители управляющих компаний внесли свои предложения по повышению качества уборки. Одно из них связано с увеличением времени приёма снега полигоном в Хамбушево. Сейчас полигон принимает снег от организаций с 8.00. Сорокина дала поручение, чтобы приёмка начиналась с 06.00.
Своему заместителю Борису Ясинскому мэр поручила рассмотреть возможность временно понизить стоимость платных талонов на прием снега.
Еще одна проблема, которой поделились управляющие компании – аренда техники, которую используют для расчистки дворов. Сейчас она предоставляется по завышенным ценам. Этот вопрос также решено проработать.
Поступила жалоба на хозяйствующие субъекты, находящиеся в жилом фонде.