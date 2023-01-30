На совещании в рязанской мэрии обсудили инцидент в автобусе №17 и ликвидацию свалки в СНТ «Нефтяник»

В понедельник, 30 января, в администрации Рязани прошло еженедельное рабочее совещание, провела его мэр Елена Сорокина. На повестке дня было сразу несколько вопросов, среди них – инцидент в автобусе №17, ликвидация свалки в районе СНТ «Нефтяник», уборка городских территорий.

Уборка в городе проводится в ежедневном режиме. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, общественным пространствам. Регулярно проводятся рейды во дворах. При выявлении некачественной обработки дорог сотрудники контрольных подразделений и управления энергетики и ЖКХ взаимодействуют с управляющими компаниями.

В воскресенье произошёл инцидент с высадкой несовершеннолетнего из автобуса №17. Сейчас управление транспорта проводит проверку, а специалисты просматривают камеры видеонаблюдения.

– В случае, если информация подтвердится, к водителю будет применено дисциплинарное и денежное взыскание. Как поясняют в МУП «УРТ», водитель автобуса не смог определить возраст пассажира, предположил, что ему больше 16 лет и попросил его оплатить проезд наличными или покинуть автобус. С целью недопущения подобных ситуаций руководство управления транспорта инициировало внеочередное совещание с рязанскими перевозчиками, – заявили в администрации.

О пресечении несанкционированной свалки в районе СНТ «Нефтяник» доложил первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов. Сейчас твёрдые бытовые отходы размещаются на землях СНТ «Нефтяник» между земельными участками. В отношении их собственников применяются соответствующие меры реагирования. На основании неоднократных обращений администрации города Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой руководителю ООО «Рязанский трубный завод» вынесено представление. 20 января решением Рязанского райсуда удовлетворен иск прокуратуры об обязании предприятия обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки отходов с принадлежащего ему земельного участка. Также составлен административный протокол на собственника ТС, который допустил завоз и складирование строительных и бытовых отходов на прилегающей территории.

27 января мэрия перекрыла въезд на территорию. На земельном участке, собственность на который не разграничена, забетонированы столбы, препятствующие проезду транспортных средств. Перед въездом установили запрещающий информационный знак и оставили сообщение о возможном размещении камер видеонаблюдения.

Елена Сорокина подчеркнула, что установка камер на этом участке необходима и поручила провести встречу с председателем СНТ «Нефтяник».