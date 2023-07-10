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На совещании в администрации Рязани обсудили подготовку к зиме

7info

В администрации Рязани обсудили подготовку к зиме, сообщил сайт мэрии.

Рабочую встречу с руководителями муниципальных предприятий и ресурсоснабжающих организаций провел исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов.

На совещании обсудили графики проведения ремонтных работ и гидравлических испытаний, подведения сетей к строящимся объектам — детским садам в Семчино и Кальном, а также к госпиталю. Все работы ведутся по графику, нареканий к ресурсоснабжающим организациям нет.

Кроме того, графики проведения ремонтных работ организации согласуют между собой, чтобы не допускать повторных разрытий на одних и тех же участках. В частности, на Первомайском проспекте помимо ремонта теплотрассы, который ведется силами РМПТС, работы проводит Рязаньгоргаз.

Виталий Артемов обратил внимание на необходимость обследования и своевременного ремонта крыш всех подстанций, чтобы осенью во время дождей не допустить отключений. Также руководитель городской администрации поручил окосить участки, прилегающие к объектам энергетики и провести изоляцию труб.

В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросам уборки города в зимний период. Виталий Артемов поручил провести инвентаризацию междворовых проездов, которые не относятся ни к одной управляющей компании, и разработать механизм уборки спорных территорий.

Обеспокоенность вызвала организация работы Дирекции благоустройства города. Нерешенными остаются кадровые проблемы, вопросы ремонта техники, закупки запчастей и реагентов. Эти темы будут предметом отдельного обсуждения. Руководству учреждения поручено подготовить предложения по улучшению качества уборки городских территорий.

Подобные рабочие встречи будут проводиться еженедельно, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы.

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