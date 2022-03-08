На Солотчинском шоссе Рязани образовалась пробка

Днём 8 марта на въезде в Рязани со стороны Солотчи образовалась пробка, сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Пробка на Солотчинском шоссе в сторону города. Первомайка встала», — написал автор.

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По данным сервиса «Яндекс.Карты», движения затруднено до перекрёстка улиц Есенина и Грибоедова.