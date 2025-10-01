На Солнце зафиксированы две мощные вспышки класса М

На Солнце 1 октября были зарегистрированы две сильные вспышки класса M. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), пишет ТАСС.

Обе вспышки произошли в одной и той же активной области — группе пятен 4232.

Первая вспышка уровня M1.2 была зафиксирована в 05:26 мск и длилась 22 минуты.

Вторая вспышка того же уровня M1.2 произошла в 19:50 мск и имела продолжительность 24 минуты.

В Институте прикладной геофизики пояснили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X.

Каждый последующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Когда облака этой плазмы достигают Земли, они провоцируют магнитные бури.