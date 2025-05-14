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Фото: xras.ru
Погода

На Солнце зафиксирована мощная вспышка уровня X. Ждать ли рязанцам магнитных бурь

Алексей Самохин

13 мая на Солнце была зарегистрирована солнечная вспышка класса X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Её предварительная оценка — X1.2. Это первая вспышка такого уровня за последние полтора месяца. Предыдущая подобная активность наблюдалась 28 марта и имела балл X2.0.

Вспышка произошла на западном краю Солнца, частично уже за его пределами. По прогнозам учёных, глобальной угрозы для Земли она не представляет. В теории, планету могут достигнуть потоки тяжёлых заряженных частиц, однако они опасны лишь для спутников. Плазменные облака из этой области до Земли точно не дойдут.

Максимум излучения был зафиксирован в 18:38 по московскому времени. Предварительные данные указывают, что в солнечной короне также развивается крупный выброс массы, но он направлен в сторону, противоположную Земле.

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Эксперты назвали произошедшую вспышку очень красивой. 

В целом, событие подтверждает: несмотря на общее снижение солнечной активности с начала года, Солнце всё ещё способно на мощные вспышки высшего класса.

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