На Солнце зафиксирована мощная вспышка уровня X. Ждать ли рязанцам магнитных бурь

13 мая на Солнце была зарегистрирована солнечная вспышка класса X, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Её предварительная оценка — X1.2. Это первая вспышка такого уровня за последние полтора месяца. Предыдущая подобная активность наблюдалась 28 марта и имела балл X2.0.

Вспышка произошла на западном краю Солнца, частично уже за его пределами. По прогнозам учёных, глобальной угрозы для Земли она не представляет. В теории, планету могут достигнуть потоки тяжёлых заряженных частиц, однако они опасны лишь для спутников. Плазменные облака из этой области до Земли точно не дойдут.

Максимум излучения был зафиксирован в 18:38 по московскому времени. Предварительные данные указывают, что в солнечной короне также развивается крупный выброс массы, но он направлен в сторону, противоположную Земле.

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Эксперты назвали произошедшую вспышку очень красивой.

В целом, событие подтверждает: несмотря на общее снижение солнечной активности с начала года, Солнце всё ещё способно на мощные вспышки высшего класса.