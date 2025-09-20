На Солнце зафиксировали одну из мощнейших вспышек класса М, которая может спровоцировать магнитные бури

На Солнце в ночь с 19 на 20 сентября зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности, которая может спровоцировать магнитные бури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным экспертов, 20 сентября в 00:41 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка класса M1.5. Она длилась 38 минут.

Стоит отметить, что ранее работники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН говорили, что на Солнце начинает медленно расти вспышечная активность. В зависимости от мощности рентгеновского излучения выделяют пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

В Институте сообщили, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут стать причинами магнитных бурь.

Отметим, что во время магнитных бурь у метеочувствительных людей ухудшается самочувствие.