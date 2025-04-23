На Солнце появилась гигантская корональная дыра: Землю «задевает» край солнечного ветра

Ученым удалось зафиксировать редкое астрономическое явление — формирование корональной дыры в южном полушарии Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Видео, снятое в течение 10 дней и сведённое в ускоренную 10-секундную запись, наглядно демонстрирует, как огромная область с пониженной плотностью коронального вещества разрастается практически до половины солнечного диска.

Формирование началось 12 апреля и продолжалось вплоть до вечера 22 апреля.

— Объект сформировался в южном полушарии Солнца и по этой причине потоки быстрого солнечного ветра, которые тут рождаются, проходят ниже плоскости планет. Землю в настоящее время немного «цепляет» верхним краем дыры, но даже этого хватает для магнитных бурь, хотя пока и низкого уровня, — пишут эксперты. Реклама

По данным специалистов, сейчас уровень геомагнитной активности остаётся низким, но возможны временные всплески. Астрономы предупреждают: если дыра продолжит стремительно увеличиваться не только в ширину, но и в высоту, потоки солнечного ветра могут достичь большей части магнитосферы Земли.

По прогнозам, интенсивность солнечного ветра начнёт снижаться уже к вечеру среды, 23 апреля.

Корональные дыры — области Солнца с пониженной плотностью плазмы, откуда в открытое космическое пространство выбрасываются потоки ускоренных частиц. Такие явления могут оказывать значительное влияние на магнитосферу Земли и вызывать геомагнитные возмущения.