На Солнце появилась гигантская корональная дыра, когда ждать магнитные бури, рассказали учёные

Крупная корональная дыра на обращённой к Земле стороне Солнца продолжает активно расти уже несколько дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

За последние сутки её площадь увеличилась примерно на 50%. Учёные отмечают, что в этой области Солнца должен формироваться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра. Сильное потемнение регистрируется не только в верхних, но и в нижних слоях атмосферы светила — а это происходит крайне редко.

По уточнённым расчётам, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнёт заметно расти с понедельника, 18 августа, и к 19–20 числу может достичь 800–900 км/с. Это в 2–2,5 раза выше обычных значений. На данный момент именно этот поток рассматривается как главный фактор, который будет влиять на геомагнитную обстановку в течение ближайших 7–10 дней.

До этого момента, включая ближайшие выходные, магнитное поле Земли останется спокойным. Однако во вторник утром, 19 августа, ожидаются магнитные бури слабого уровня.