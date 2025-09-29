На Солнце началась вспышка активности, которая продлится несколько дней

Активность Солнца, начавшаяся в эти выходные, приобрела более серьёзный характер и станет существенным фактором космической погоды как минимум на протяжении ближайших дней. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В настоящее время на восточном (левом) крае Солнца наблюдается быстрое формирование новых групп солнечных пятен и связанное с этим усиление напряжённости магнитного поля.

Повышение энерговыделения заметно «невооружённым глазом»: на поступающих изображениях вся северо-восточная часть Солнца светится.

С утра 29 сентября была зарегистрирована ещё одна крупная вспышка уровня M3.6 — вторая по силе в текущем всплеске. В обоих случаях (вчерашнем и сегодняшнем) наблюдались выбросы плазмы в плоскости расположения планет.

Однако, по предварительным расчётам, выброс плазмы от вчерашнего события прошёл мимо Земли. По новому взрыву результаты пока отсутствуют, но специалисты почти уверены, что и этот выброс пройдёт мимо, так как активные центры слишком сильно смещены к краю Солнца.

С точки зрения влияния на Землю, риски пока остаются на умеренном уровне из-за удалённости происходящих процессов от линии Солнце-Земля.

По расчётам, начало воздействия на планету станет возможным с 30 сентября. Вероятность крупных событий высшего балла X, которые могут задеть Землю даже с удалённой локации, по-прежнему оценивается как низкая.