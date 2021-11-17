На соцсферу в бюджете Рязани запланировано почти 10 миллиардов рублей

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты рассмотрели проект бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части вопросов социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Как следует из представленной информации, на социальную сферу в 2022 году будет направлено 9 млрд. 989 млн. рублей, или 74,1% от общего объема расходов. Большая часть средства — 85,6% — будет выделена на финансирование сферы образования. 6 млрд. 498 млн. рублей составят расходы на оплату труда работников социальной сферы.

Предусмотрены дополнительные средства в объеме 97,4 млн. рублей на финансирование содержания новых объектов – яслей по ул. Бугровка и ул. Бирюзова, пристроек к действующим детским садам, нового корпуса детской школы искусств №7 по ул. Новоселов.

Расходы на питание в образовательных учреждениях составят 647 млн. рублей, что больше уровня 2021 года на 63,1 млн. рублей. На капитальный ремонт объектов социальной сферы предусмотрено 70,3 млн. рублей, на приобретение оборудования — 68,6 млн. рублей.

Будут выделены средства на финансирование и софинансирование строительства объектов социальной сферы – нового здания школы №28, школ в районах Кальное, Семчино, школы в районе ЖК «Олимпийский», детских садов в микрорайоне Кальное и Семчино.

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