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Суббота, 23 октября, 2021
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На следующей неделе изменится расписание некоторых рязанских электричек

7info7

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Рязанцев предупредили об изменении расписания движения некоторых рязанских электричек. Информация об этом появилась на сайте МЖД.

Причина – ремонт путей. Его будут проводить с 25 по 27, а также 29 октября. На время работ будут отменены пригородные поезда:

  • №6305, 6323 Ряжск-1 – Рязань-2,
  • №6306, 6308 Рязань-2 – Ряжск-1. 

Также изменится график движения поездов:

  • № 6301, 6303, 6309, Ряжск-1 – Рязань-2,
  • №6304, 6310, 6320, 7759 Рязань-2 – Ряжск-1.

С расписанием пригородных поездов рязанцев просят ознакомиться заблаговременно. Сделать это можно на вокзалах, а также на официальном сайте РЖД.

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