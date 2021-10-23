На следующей неделе изменится расписание некоторых рязанских электричек

Рязанцев предупредили об изменении расписания движения некоторых рязанских электричек. Информация об этом появилась на сайте МЖД.

Причина – ремонт путей. Его будут проводить с 25 по 27, а также 29 октября. На время работ будут отменены пригородные поезда:

№6305, 6323 Ряжск-1 – Рязань-2,

№6306, 6308 Рязань-2 – Ряжск-1.

Также изменится график движения поездов:

№ 6301, 6303, 6309, Ряжск-1 – Рязань-2,

№6304, 6310, 6320, 7759 Рязань-2 – Ряжск-1.

С расписанием пригородных поездов рязанцев просят ознакомиться заблаговременно. Сделать это можно на вокзалах, а также на официальном сайте РЖД.