На Скорбященском мемориальном комплексе прошла памятная церемония

В преддверии Дня Победы 8 мая на Скорбященском мемориальном комплексе и на Ленинградском кладбище прошли памятные мероприятия.

В церемонии возложения цветов приняли участие Сенатор РФ от Рязанской области Сергей Аноприенко, Губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Рязани Виталий Артёмов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники СВО, представители регионального Правительства, руководители областных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов государственной власти, Рязанской областной Думы, администрации города Рязани, городской Думы, общественных и патриотических организаций, курсанты и школьники.

Участники акции памяти прошли по аллее Славы к Вечному огню, где состоялась панихида по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. За годы войны на фронт из Рязанской области ушли более 300 тысяч человек, 180 тысяч не вернулись. В их честь был дан троекратный оружейный салют.

Реклама

На протяжении всего мероприятия звучали фамилии рязанцев, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Церемония завершилась прохождением торжественным маршем почетного караула.