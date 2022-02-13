На съёмной квартире в Сочи нашли тело 32-летнего рэпера с ножевым ранением

В Сочи на съёмной квартире обнаружили труп 32-летнего хип-хоп исполнителя из Хакасии Владимира Богданова с ножевым ранением в живот, сообщает «КП-Кубань», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Смерть неестественная. У погибшего обнаружено ножевое ранение в живот. Однако, следов посторонних людей нет, так как квартира была закрыта изнутри», — сказал собеседник издания.

Известно, что мужчина перестал выходить на связь 1 февраля. Спустя время к нему пришёл хозяин квартиры. В одной из комнат он обнаружил следы крови и труп арендатора.

По факту смерти проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Владимир Богданов — известный музыкант в Абакане, выступавший под псевдонимом «Рикосан». Мужчина прославился благодаря участию в рэп-фестивалях и батлах.