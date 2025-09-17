На шоу «Ну-ка, все вместе!» – второй отборочный тур

19 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится второй отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). Ведущий шоу — Николай Басков. В новом выпуске к «сотне» экспертов присоединится певица Жасмин.

Что происходило в первом выпуске

Первыми полуфиналистами седьмого сезона стали Эльзат Тюлегенова из Бишкека и Диана Егоян из Москвы. Эльзат получила максимальные 100 баллов, и, по словам Сергея Лазарева, ей выпала большая ответственность, поскольку она представляла не только свой город, но и страну.

Также в первом туре выступил Роман Михраби из Иркутска, чье исполнение тронуло жюри. Однако в баттле он уступил Диане и не смог пройти дальше. Остальные участники не набрали более 80 голосов, но получили советы от экспертов.

Сергей Лазарев отметил, что с каждым сезоном членам жюри становится все сложнее единогласно поддержать участников.

«Эксперты избалованы уже: мы многое видели, многое слышали на сцене», – сказал он.

Новые участники

Во втором выпуске на сцену выйдут восемь новых конкурсантов. Это Вадим Евтеев, Элина Пан и Екатерина Таран из Москвы, Анастасия Иванова, Кристина Бориславова и Александра Дереш из Санкт-Петербурга, Дмитрий Иващенко из Новосибирска и Ернур Такен из Казахстана.

Один из участников, Вадим Евтеев, уже дважды пытался попасть на шоу через «Народный кастинг» и в этот раз получил 10 баллов. Зрители узнают, удастся ли ему поднять «сотню» экспертов и осуществить свою мечту.