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Вторник, 7 сентября, 2021
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На школе №39 открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга рязанцу

Елена Лобанова
На школе №39 открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга рязанцу
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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Во вторник, 7 сентября, на здании школы №39 открыли мемориальную доску в память о капитане второго ранга Александре Тарасюке.  Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Замминистра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков подчеркнул, что подвиг рязанца будет служить образцом мужества и патриотизма учащихся. 

Место для установки доски выбрали неслучайно. В 1999 году Тарасюк окончил школу №39 в Рязани. 13 ноября 2020 года он руководил личным составом подразделения по обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных бандформирований. При выполнении боевой задачи получил ранение, несовместимое с жизнью. Тарасюк был посмертно награжден орденом Мужества.

  • На школе №39 открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга рязанцу
  • На школе №39 открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга рязанцу
  • На школе №39 открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга рязанцу

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