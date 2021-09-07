На школе №39 открыли мемориальную доску погибшему при исполнении воинского долга рязанцу

Во вторник, 7 сентября, на здании школы №39 открыли мемориальную доску в память о капитане второго ранга Александре Тарасюке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Замминистра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков подчеркнул, что подвиг рязанца будет служить образцом мужества и патриотизма учащихся.

Место для установки доски выбрали неслучайно. В 1999 году Тарасюк окончил школу №39 в Рязани. 13 ноября 2020 года он руководил личным составом подразделения по обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных бандформирований. При выполнении боевой задачи получил ранение, несовместимое с жизнью. Тарасюк был посмертно награжден орденом Мужества.