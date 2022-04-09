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Суббота, 9 апреля, 2022

На северо-востоке Москвы автомобиль сбил мать с двумя детьми на переходе

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На северо-востоке Москвы автомобиль сбил мать с двумя детьми на переходе

Александр Ильин

Днём 9 апреля на Осташковской улице в Москве автомобиль попал в ДТП и сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, сообщает ТАСС. 

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По предварительной версии, произошло попутное столкновение двух машин: один автомобиль остановился на переходе, другой — врезался в него сзади, что стало причиной наезда на пешеходов. 

В результате аварии пострадали женщина с 5-летним ребёнком и 10-месячным младенцем в коляске. Их доставили в больницу. 

По данным источника СМИ, пострадавшие не получили серьёзных травм.

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