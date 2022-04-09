На северо-востоке Москвы автомобиль сбил мать с двумя детьми на переходе

Днём 9 апреля на Осташковской улице в Москве автомобиль попал в ДТП и сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, сообщает ТАСС.

- Реклама -

По предварительной версии, произошло попутное столкновение двух машин: один автомобиль остановился на переходе, другой — врезался в него сзади, что стало причиной наезда на пешеходов.

В результате аварии пострадали женщина с 5-летним ребёнком и 10-месячным младенцем в коляске. Их доставили в больницу.

По данным источника СМИ, пострадавшие не получили серьёзных травм.