На Северной Окружной Рязани столкнулись две легковушки

Вечером 22 февраля в Рязани на Северной окружной дороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото появилось в группе «ПУВР» Вконтакте.

«Северка от «Глобуса» в сторону Канищево. Уходите в правую сторону», — уточнил автор.

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Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.