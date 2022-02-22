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Вторник, 22 февраля, 2022

На Северной Окружной Рязани столкнулись две легковушки

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На Северной Окружной Рязани столкнулись две легковушки

Александр Ильин
Фото: Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР

Вечером 22 февраля в Рязани на Северной окружной дороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото появилось в группе «ПУВР» Вконтакте.

«Северка от «Глобуса» в сторону Канищево. Уходите в правую сторону», — уточнил автор.

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Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

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