На семейную ипотеку можно не успеть! 

В Госдуме обсуждают новые ставки по льготной ипотеке. Возможно, жилищный кредит под 6% станет доступен только семьям с двумя детьми! Сейчас его могут взять семьи с одним ребёнком до 6 лет включительно. А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!

Торопитесь, пока условия не изменились! Выбирайте ту квартиру, которую хочется.

ЖК «Окская стрелка» подарит Вам:

— реку, набережную и пляж;

— безопасные дворы;

— зелёные лаунж-зоны;

— удобные места для парковки;

— детские сады и школы;

— комьюнити-центр «Аммонит», где можно решить любую бытовую проблему;

— магазины, ПВЗ, фитнес-центры;

— первую в городе марину с возможностью аренды лодок;

— беспилотное такси и роботов-доставщиков;

— зону кемпинга, лыжную трассу, фестивальное пространство.

Не пропустите время для своей лучшей покупки в «Окской стрелке»!

Подробности: https://www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess. Тел.: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик ООО «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация №62-000396 от 23.09.2025. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности на сайтах: наш.дом.рф; www.green-garden.ru, тел.: +7 (4912) 77-77-77.