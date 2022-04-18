На сцене Рязанского театра кукол прошли гастроли театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга

В течение трех дней, с 15 по 17 апреля, гости показывали в Рязани три спектакля: «Ваня», «Домашние монстры», «Муми-тролль и шляпа волшебника». В общей сложности состоялось 11 показов. Их посетили 1840 зрителей.

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Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, руководитель регионального отделения СТД РФ, Секретарь СТД РФ:

— Мы очень рады, что все получилось, и гастроли состоялись. Все три дня мы видим полные, насколько это сейчас возможно, залы. И все три дня мы видим, как много откликов после показов появляется в социальных сетях. И часто это не просто отзывы, а настоящее, классные рецензии! Значит, все получилось. Диалог состоялся. И мы обязательно продолжим: будем привозить в наш город ведущие театры кукол нашей страны и, надеюсь, зарубежья. Для нас важно, чтобы у зрителей была возможность смотреть выдающиеся работы наших коллег не только в рамках фестиваля «Рязанские смотрины», раз в два года. Таких встреч должно быть, как можно больше.

Валерий Шадский, режиссер, художественный руководитель Рязанского театра кукол:

— Театр «Karlsson Haus» — небольшой, но наша любовь к нему — колоссальная. Наш зритель привык видеть рядом со словом «театр» слова «городской», «областной», «академический», а этот театр — частный. Молодой и самостоятельный, он, в отличие от многих частных театров, живет искусством, поэтому их спектакли всегда с интересом смотрят коллеги из больших театров. Но совсем не обязательно быть профессионалом, кукольником, чтобы оценить хороший спектакль, радоваться и волноваться вместе с героями. Театр невозможен без зрителей. И я очень рад за наших зрителей, рад, что у них появилась возможность стать частью спектаклей «Karlsson Haus». В каком-то смысле, их соавторами.

Коллектив «Karlsson Haus» — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска», лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», лауреат и участник многочисленных международных и всероссийских театральных фестивалей. Программа гастролей была составлена так, чтобы зрители могли составить для себя максимально полное представление о коллективе.

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Спектакль «Домашние монстры» — современная, во всех смыслах история, для маленьких и взрослых фантазеров. В постановке много музыки, юмора и цвета — всего, в чем так нуждается городской житель ранней весной, когда витамины нужны не только телу, но и душе. Режиссер — Светлана Бень (кабаре-бэнд «Серебряная свадьба», театр «Картонка»). Художник — Лина Хесина.

Авторы постановки «Мумий-тролль и шляпа волшебника» бережно сохранили не только визуальные решения Туве Янссон, но и атмосферу Муми-дола. Спектакль, как и сама шляпа волшебника, полон магии. Ее секретные ингредиенты – воображение, бережная нежность и любовь. Режиссер — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Петр Васильев. Художник — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Алевтина Торик.

Взрослого зрителя пригласили на трагическую и трогательную сказку о борьбе богатыря с драконом — «Ваня». Чтобы победить чудовище, публике пришлось вместе с героем отправиться в настоящую экспедицию. Ее цель — исследование границ и природы загадочной русской души. Спектакль — лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска». Режиссер — лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Алексей Лелявский. Художник — Александр Вахрамеев. Роль Вани исполняет лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» Михаил Шеломенцев.

Во время торжественного закрытия гастролей Константин Кириллов подарил коллегам из Санкт-Петербурга настольную игру «Лабиринты времени Рязанского театра кукол». Она была выпущена к юбилею театра. На карточках можно увидеть образы, так или иначе связанные с самыми значимыми событиями в жизни коллектива. Среди них нашлось место и для фестиваля «Рязанские смотрины». Именно в рамках фестиваля, напомним, Театр «Karlsson Haus» впервые побывал в Рязани.