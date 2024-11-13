На сцене Рязанского театра драмы показали «Непридуманных героев»

В Рязанском драмтеатре состоялась премьера документального спектакля «Непридуманные герои», основанного на воспоминаниях детей, заставших военные действия в Донбассе в период с 2014 по 2023 годы. Проект реализован в рамках Гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Корреспондентам 7info удалось побывать не генеральной репетиции за день до премьеры, так что мы попытаемся рассказать о постановке подробно, но без спойлеров.

Первый и довольно необычный приём, вовлекающий зрителя в действие буквально сразу – это контраст обширности темы и камерности самого спектакля. Здесь нет громадных выстроенных декораций, зал и сцена оформлены уютно, а весь реквизит – это предметы повседневного обихода. Это подводит зрителей к пониманию всей истории. Само содержание постановки – это воплощённые артистами душераздирающие эпизоды реальных жизней. Актёры Дарья Егорова, Алексей Мельников, Дарья Серебрякова, Анастасия Сылка и Денис Чистяков своей проникновенной игрой перенесли гостей в истории о дружбе, родстве, любви, профессиях фронта и тыла и, разумеется, о потерях. Документальная хроника, пронизывающая повествование, усиливала впечатления от игры и сказанных слов.

«Непридуманные герои» оставили тяжёлое впечатление и вывели зрителей на сильные эмоции. Но в этом и есть их ценность и особое откровение: «Герои» не дают нам забыть о хрупкости и ценности человеческих жизней. О том, как важно делать всё, чтобы приблизить мир.