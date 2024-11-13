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На сцене Рязанского театра драмы показали «Непридуманных героев»

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Валерия Мединская

В Рязанском драмтеатре состоялась премьера документального спектакля «Непридуманные герои», основанного на воспоминаниях детей, заставших военные действия в Донбассе в период с 2014 по 2023 годы. Проект реализован в рамках Гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Корреспондентам 7info удалось побывать не генеральной репетиции за день до премьеры, так что мы попытаемся рассказать о постановке подробно, но без спойлеров.

Первый и довольно необычный приём, вовлекающий зрителя в действие буквально сразу – это контраст обширности темы и камерности самого спектакля. Здесь нет громадных выстроенных декораций, зал и сцена оформлены уютно, а весь реквизит – это предметы повседневного обихода. Это подводит зрителей к пониманию всей истории. Само содержание постановки – это воплощённые артистами душераздирающие эпизоды реальных жизней. Актёры Дарья Егорова, Алексей Мельников, Дарья Серебрякова, Анастасия Сылка и Денис Чистяков своей проникновенной игрой перенесли гостей в истории о дружбе, родстве, любви, профессиях фронта и тыла и, разумеется, о потерях. Документальная хроника, пронизывающая повествование, усиливала впечатления от игры и сказанных слов.

«Непридуманные герои» оставили тяжёлое впечатление и вывели зрителей на сильные эмоции. Но в этом и есть их ценность и особое откровение: «Герои» не дают нам забыть о хрупкости и ценности человеческих жизней. О том, как важно делать всё, чтобы приблизить мир.

На сцене Рязанского театра драмы показали «Непридуманных героев»
На сцене Рязанского театра драмы показали «Непридуманных героев»
На сцене Рязанского театра драмы показали «Непридуманных героев»
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