Среда, 24 июля, 2024

На сап-фестивале «Зелёного сада» пройдёт конкурс детских костюмов

Автор: 7info 2

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Фото с сайта Freepik. Предоставлено пресс-службой Зелёного сада

Конкурс маскарадных костюмов «Герои Лукоморья» состоится среди участников детского заплыва в рамках спортивного фестиваля «Рязанское Лукоморье». Мероприятие организует ГК «Зелёный сад», оно приурочено к Дню строителя.

Напомним, яркий костюм обязателен для всех юных сапбордистов. Если ребёнок помимо заплыва дополнительно участвует в конкурсе костюмов, важным моментом будет соответствие названию — «Герои Лукоморья». Приз для обладателя лучшего костюма — семейная поездка в Москвариум (океанариум на ВДНХ).

Сап-фестиваль состоится 11 августа на Борковском затоне. Начало детского заплыва в 12.00, участникам нужно прибыть на место заранее, чтобы пройти регистрацию и получить инвентарь (предоставляется организаторами).

Основные соревнования состоятся среди команд предприятий Рязани и области. К участию в детском заплыве допускаются дети от 7 до 18 лет, чьи родители является сотрудниками компаний, заявившихся в командную гонку. Все юные спортсмены получат подарки от «Зелёного сада»!

Зарегистрировать детей можно после регистрации основной команды предприятия на сайте https://suprzn.ru./ Спешите, времени до начала фестиваля остаётся всё меньше!

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

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