На Сахалине сельский учитель зарезал пожилых родителей

В селе Адо-Тымово Сахалинской области задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своих пожилых родителей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Тела двух супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений обнаружили в одном из домов населённого пункта. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как пишет «КП-Сахалин», подозреваемый воспитывался в семье учительницы и инженера-электрика. Родители вели приличный образ жизни, не употребляли алкоголь, старались дать сыну достойное образование.

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Молодой человек закончил школу с золотой медалью, затем учился на преподавателя английского языка в университете. После стал работать в сельской школе. В учебном заведении о педагоге отзывались как о хорошем специалисте, конфликтов на ним не замечали.

«Он Написал заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с 10 января с последующим увольнением по собственному желанию», — пояснил изданию источник в школе.

В день происшествия, по словам очевидцев, подозреваемый выбежал из дома, где жил с родителями, весь в крови и закричал «Помогите!». Молодого человека в состоянии алкогольного опьянения вскоре задержали.