На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие

В Рязанской области проходят рейдовые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В воскресенье, 31 октября, проверяющие пришли на рынок в Дашково-Песочне у больницы № 11. Также были проверены магазины «Красное и белое», «Алина», «Куриный дом», кафе «Томато».

Проверки проводили сотрудники полиции вместе с работниками органов власти. Особое внимание в этих местах они уделили соблюдению масочного режима.

Такие рейды проходят во всех муниципальных образованиях Рязанской области.