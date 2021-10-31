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Воскресенье, 31 октября, 2021
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На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие

7info

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В Рязанской области проходят рейдовые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В воскресенье, 31 октября, проверяющие пришли на рынок в Дашково-Песочне у больницы № 11. Также были проверены магазины «Красное и белое», «Алина», «Куриный дом», кафе «Томато».

Проверки проводили сотрудники полиции вместе с работниками органов власти. Особое внимание в этих местах они уделили соблюдению масочного режима.

Такие рейды проходят во всех муниципальных образованиях Рязанской области.

  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие
  • На рынок в Дашково-Песочне пришли проверяющие

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