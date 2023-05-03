На рынке в Петербурге нашли голую женщину при смерти

В Санкт-Петербурге врачи НИИ Джанелидзе спасают неизвестную женщину, найденную накануне на территории Апраксина двора, пишет «Фонтанка».

Женщину, которой на вид около 50 лет, обнаружили лежащей без одежды около дома на улице Садовой ранним утром. Торговцы посчитали, что она пьяна и вызвали скорую.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и отравление неизвестным веществом. Кроме того, на руках и ногах женщины были многочисленные травмы.

Пациента находится в реанимации, полиция выясняет подробности случившегося.