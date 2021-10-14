На рязанского таксиста напал пассажир и пытался его задушить

Рязанский таксист Дмитрий Посадский рассказал, как на него набросился пассажир. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте «RZN.LIFE».
По словам Дмитрия, он выполнял обычный заказ и подвозил пассажира в Канищево. В какой-то момент сзади на таксиста набросился мужчина и начал его душить.
Отбившись от пассажира, Посадский выволок его из машины.
В комментариях пользователи засомневались в правдивости этой истории. Как отметили пользователи, автор поступил странно, что не доставил пассажира в полицию.