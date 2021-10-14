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Четверг, 14 октября, 2021
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На рязанского таксиста напал пассажир и пытался его задушить

Александр Ильин

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Рязанский таксист Дмитрий Посадский рассказал, как на него набросился пассажир. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте «RZN.LIFE».

По словам Дмитрия, он выполнял обычный заказ и подвозил пассажира в Канищево. В какой-то момент сзади на таксиста набросился мужчина и начал его душить. 

«Я понимаю, что я еду на трассе и мне некуда деться. Я просто начинают ему кусать руки, бить локтём», — пишет Дмитрий.

Отбившись от пассажира, Посадский выволок его из машины. 

В комментариях пользователи засомневались в правдивости этой истории. Как отметили пользователи, автор поступил странно, что не доставил пассажира в полицию.

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