На «Роза Хутор» высадили розарий из нового сорта роз, выведенного в Рязани

24 апреля на курорте «Роза Хутор» в Роза Долине появился розарий из 65 кустов нового сорта кустовой розы, получившего имя самого курорта. Саженцы высажены на высоте 560 метров над уровнем моря, участие в событии принял известный садовод, председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Идея назвать сорт в честь «Розы Хутор» принадлежит самому Туманову. Он признался, что, впервые оказавшись на курорте, был уверен, что название связано с цветком, и решил восполнить этот символический пробел. С предложением он обратился к селекционеру Роману Усынину из Ряжска, который уже более 30 лет занимается выведением новых сортов роз.

«Мы постарались воплотить в этом сорте всё, что ассоциируется с горным курортом: высота, величие, яркость, устойчивость к холоду, — рассказал Усынин. — Новый сорт обладает крепкими стеблями, крупными бутонами насыщенного розового оттенка, лёгким ароматом и хорошо переносит зимние условия. Он будет цвести всё лето и до первых морозов».

Реклама

Розарий с сортом «Курорт Роза Хутор» станет новой точкой притяжения для туристов и фотолюбителей. Курорт поддержал инициативу и планирует развивать цветочные композиции, отражающие идентичность места.

Сорт «Курорт Роза Хутор» уже получил регистрационный номер (USY20010350) и будет включён в два главных российских каталога роз — Rosebook и RoseCatalog.

Справка о сорте:

Название: Курорт «Роза Хутор»

Происхождение: Россия, 2025

Селекционер: Роман Усынин, хозяйство «Роза и Сад», Рязанская область

Высота куста: до 150 см

Цветы: густо-розовые, крупные (до 12 см в диаметре), в соцветиях по 3–7 бутонов

Аромат: лёгкий

Цветение: с июня до заморозков

Особенности: зимостойкость, прочные цветоносы, блестящая листва, разнотипные шипы.