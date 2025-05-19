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Изображение от Freepik
Погода

На Рязанскую область стремительно надвигается грозовой фронт

Валерия Мединская

Грозовой фронт стремительно надвигается на Рязанскую область. Непогода обрушится на регион днём 19 мая.

Согласно метеопредупреждению, которое публикует ГУ МЧС по Рязанской области, в ближайшие несколько часов с сохранением до конца суток ожидается гроза и дождь. Усилится ветер, его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Рязанцев призывают быть аккуратными на улице и готовиться к возможным экстренным отключениям электричества.

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