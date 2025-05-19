На Рязанскую область стремительно надвигается грозовой фронт

Грозовой фронт стремительно надвигается на Рязанскую область. Непогода обрушится на регион днём 19 мая.

Согласно метеопредупреждению, которое публикует ГУ МЧС по Рязанской области, в ближайшие несколько часов с сохранением до конца суток ожидается гроза и дождь. Усилится ветер, его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Рязанцев призывают быть аккуратными на улице и готовиться к возможным экстренным отключениям электричества.