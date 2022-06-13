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Вторник, 14 июня, 2022

На Рязанскую область надвигаются грозы, дожди и град

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7info7

На Рязанскую область надвигаются грозы, дожди и град

В понедельник, 13 июня, ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 3-6 часов с сохранением до конца суток в Рязанской области ожидаются гроза и кратковременные дожди. При грозе усилится ветер, его порывы будут достигать 12-17 м/с.

В отдельных районах пройдёт град.

Рязанцев предупреждают об опасности такой погоды. Важно соблюдать правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

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